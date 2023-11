Przyspieszenie w Sejmie i regionach. Cel: odbić sejmiki z rąk PiS

Co z faworytem sondaży w Krakowie, radnym Łukaszem Gibałą? – Bardzo wiele osób namawia mnie do startu. Decyzję ogłoszę na początku przyszłego tygodnia. Ale w tej chwili zdecydowanie więcej argumentów przemawia za tym, bym kandydował. Kraków potrzebuje zmiany, a ja mam pomysły, jak naprawić to, co zepsuła urzędująca ekipa – mówi nam Gibała.

Jak słyszymy, jeśli wystartuje, to z szerszego komitetu obejmującego m.in. ruchy miejskie i inne organizacje. Jak też wynika z naszych rozmów, Gibała w kampanii będzie akcentował, że nie jest kandydatem partyjnym. W ostatnich miesiącach ogłosił nazwiska kolejnych ekspertów związanych ze sprawami miejskimi w ramach budowy swojego zespołu.

Jeszcze w tym roku swój start mogą ogłosić kolejni kandydaci na prezydenta, jak np. były wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Czy decyzje personalne w kolejnych miastach będą miały w tej chwili wpływ na na stabilność większości w Sejmie?

Wspólna lista?

– W tej chwili nic na to nie wskazuje. Większe napięcia mogą pojawić się dopiero w chwili ustalania list do sejmików, ale to wydarzy się dopiero w przyszłym roku – mówi nam w kuluarach Sejmu jeden z naszych informatorów z nowej sejmowej większości.