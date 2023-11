Uczestników sondażu zapytano co rząd powinien zrobić w kwestii prawa do aborcji.



Sondaż: 20,8 proc. Polaków chce powrotu do kompromisu aborcyjnego

Respondentom dano do wyboru kilka odpowiedzi - m.in. wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia ciąży bez względu na przesłanki (aborcja na życzenie), depenalizację pomocy przy aborcji (czyli np. przeprowadzenie zabiegu przez lekarza), powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku albo całkowity zakaz aborcji.



Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Klątwa aborcyjna na starcie nowej koalicji Nowa koalicja, która w piątek podpisała umowę polityczną, poszła drogą kompromisu aborcyjnego. Ale to oznacza, że rozgrywkę o przerywanie ciąży wygrała Trzecia Droga, która wobec mandatów i KO i Nowej Lewicy – jest w mniejszości.

Najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź, że nowa większość powinna wprowadzić legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży - tego zdania jest 34,7 proc. ankietowanych. Wśród wyborców KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy odsetek ten wynosił 60 proc.



Powrotu do kompromisu aborcyjnego, sprzed wyroku TK z 2020 roku, chce 20,8 proc. Polaków.