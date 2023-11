Wielka Brytania: Zaskakujący powrót, David Cameron w rządzie i Izbie Lordów

57-letni Cameron stał na czele brytyjskiego rządu od 2010 do 2016 roku.



Co robił David Cameron w ostatnich latach?

Przez ostatnie siedem lat Cameron zajmował się pisaniem pamiętników oraz angażował się w działalność biznesową.



Cameron pracował m.in. dla firmy finansowej Greensill Capital i w 2020 roku miał kontaktować się z ministrami rządu Borisa Johnsona lobbując dla swojego pracodawcy, co wywołało debatę na temat tego, do jakiego stopnia byli polityczni liderzy powinni wykorzystywać swój status w działalności biznesowej.



Cameron mógł wrócić do rządu, ponieważ król Karol zgodził się przyznać mu miejsce w Izbie Lordów (Cameron nie zasiadał do tego momentu w parlamencie co jest wymagane w przypadku brytyjskich ministrów).