Paweł Kukiz do Sejmu startował z list PiS. Odpowiada, czemu partia przegrała wybory

Paweł Kukiz: PiS przegrał przede wszystkim ze względu na pychę, butę, pewność siebie

- Zagłosuję za utrzymaniem tego rządu, utrzymaniem opcji prawicowej, opcji patriotycznej, mimo moich zastrzeżeń co do tego, co się działo w instytucjach i Spółkach Skarbu Państwa, tego nepotyzmu, pychy, bufonady, arogancji. Uważam, że wybór między dżumą a cholerą jest jednak jednoznaczny - zapowiedział.

Lider Kukiz'15 mówił również, czemu PiS przegrał wybory i nie utworzy rządu.

- PiS przegrał przede wszystkim ze względu na pychę, butę, pewność siebie, lekceważenie. PiS przegrał m.in. dlatego, że w 2019 roku robił wszystko, by zdemontować, rozwalić na amen Kukiz'15, gdzie dominował światopogląd konserwatywno-liberalny, a więc zbliżony do światopoglądu PiS-u. Było bardzo wiele powodów - to był Trybunał Konstytucyjny w sprawie aborcji, to była składka zdrowotna dla przedsiębiorców, tego można wymieniać w nieskończoność - wskazał.

- Faktem jest, że PiS jest pierwszą partią, która zrealizowała ogrom obietnic - dodał.