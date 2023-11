Instytut im. Dmowskiego czyli przechowalnia patriotów w Otwocku

Sprawę nagłośnił w środę na portalu społecznościowym niezależny radny Przemysław Bogusz. „W mojej opinii to klasyczny przykład utrudniania przyszłemu rządowi obsadzania stanowisk w podległych mu jednostkach, bądź wręcz podejmowania decyzji o zasadności istnienia instytucji tworzonych przez obecnie rządzących” - napisał Bogusz. - Widać pośpiech tego „przedsięwzięcia”. Nie dostaliśmy informacji, czy był wykonany audyt, ile kosztować ma remont budynku pod filię i kto pokrywałby nadwyżkę kosztów, jeśli zapisanych w umowie środków będzie za mało. Sam budynek, owszem należy wyremontować, ale na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych a nie rządowego instytutu - mówi nam radny Bogusz.

Miasto przekonuje, że umowa z ministerstwem ma na celu uratowanie zabytkowego i zniszczonego budynku przy ul. Czaplickiego. „W budynku ma powstać m.in. izba pamięci poświęcona Paderewskiemu, w skład której miałoby wchodzić ok. 100 artefaktów m.in. fortepian, oryginalne dokumenty, zdjęcia, pocztówki z wizerunkiem artysty, a także niektóre zbiory z muzeum Czartoryskich. Budynek będzie przeznaczony także na działalność edukacyjną i wystawienniczą. Po zrealizowaniu tego projektu będzie to kolejny punkt na mapie kulturalnej Otwocka i nie lada gratka nie tylko dla miłośników historii” - pisze gmina w oświadczeniu na FB.

Do politycznego kontekstu w ogóle się nie odnosi.

Skarbiec dla narodowców i patriotów

Instytut im. Dmowskiego, to państwowa instytucja kultury powołana w 2020 r. przez ministra kultury Piotra Glińskiego, który „koncentruje się na ochronie, kultywowaniu, badaniu i prezentowaniu myśli narodowej i chrześcijańsko-demokratycznej”. Tymczasem Fundusz Patriotyczny, który mu podlega to skarbiec dla organizacji związanych z obecnym obozem władzy, do których od dwóch lat wypływają miliony złotych. Fundusz rozdaje je w konkursie z budżetem 30 mln zł - na projekty kulturalne, oświatowe, dofinansowuje również „przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne”. Dotacje z Funduszu ostatnio dostała m.in. Fundacja Muza Dei, której prezesem jest Andrzej Dubiel, rzecznik prasowy Prawicy Rzeczypospolitej (startował w 2015 r. z list PiS do Sejmu), bliski współpracownik Marka Jurka (pół miliona złotych). Jurek jest członkiem rady programowej Instytutu do której fundusz należy. 400 tys. zł otrzymało Stowarzyszenie Marsz Niepodległości (narodowca Roberta Bąkiewicza, który ostatnio bez powodzenia startował z list PiS do Sejmu) na „rozwój i bezpieczeństwo możliwości organizacyjnych” czy 100 tys. zł na zakup kamery, obiektywów i osprzętu dla Fundacji „Żołnierzy Wyklętych”, w radzie której jest m.in. prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu, do której Fundusz należy.

Sam Instytut dostał w ubiegłym roku z budżetu państwa 27 mln zł na zakup siedziby. Zgodnie z umową z gminą Otwock siedzibą nadal pozostaje Warszawa.