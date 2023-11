Europosłowie PiS stracą immunitet? Komisja przegłosowała uchylenie

Rosyjski reżim musi poszukać kolejnych pieniędzy na rozpętaną wojnę. Stąd 769 poprawek do budżetu, wniesionych do parlamentu. Najwięcej pieniędzy zostanie przesuniętych do sekcji „obrona narodowa”. W 2024 r na wojnę pójdzie 6 procent rosyjskiego PKB czyli równowartość 490 mld zł.