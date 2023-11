Nowy gabinet Morawieckiego na chwilę. Ale wynagrodzenia będą

Jeśli prezydent zrealizuje plan ogłoszony w poniedziałkowym orędziu, to w drugiej połowie listopada powoła nowy rząd z Mateuszem Morawieckim na czele. Konstytucja daje mu na to 14 dni od pierwszego po wyborach posiedzenia Sejmu, które ma się odbyć 13 listopada. Potem rząd ten będzie miał kolejne 14 dni na przedstawienie swojego programu i uzyskanie wotum zaufania od Sejmu. Wprawdzie trudno liczyć na to zaufanie przy obecnym składzie Sejmu, ale ten nowy gabinet będzie rządził prawdopodobnie aż do powołania kolejnej ekipy, wyłonionej już przez sejmową większość.

Ciągłość bez zaufania

Jaki będzie charakter tego nowego rządu? Pytani przez „Rzeczpospolitą” prawnicy konstytucjonaliści zgodnie wskazują, że choć ten gabinet będzie siłą rzeczy tymczasowy, to jednak będzie mu przysługiwała pełnia uprawnień Rady Ministrów. Jak zauważa prof. Andrzej Jackiewicz, konstytucjonalista z Uniwersytetu w Białymstoku, ustawa zasadnicza przewiduje zasadę ciągłości władzy, by w każdej chwili istniała możliwość podejmowania decyzji na szczeblu rządowym. – To istotne na wypadek nadzwyczajnych zdarzeń, takich jak wojna czy klęski żywiołowe – zauważa ekspert.

Dlatego gdy ustępujący po wyborach rząd składa dymisję, jego członkowie pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowego gabinetu. – Decydujący jest moment wręczenia aktu powołania przez prezydenta i odebrania przysięgi od członków nowo powołanej Rady Ministrów. Nowy minister w tym momencie obejmuje urząd, a dotychczasowy przestaje pełnić swoją funkcję – przypomina Jackiewicz.

– Nie ma zatem możliwości pełnienia funkcji premiera czy ministra przez dwie osoby równocześnie – precyzuje dr Maciej Berek, były szef Rządowego Centrum Legislacji.