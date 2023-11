Andrzej Duda w poniedziałek oświadczył, że marszałkiem-seniorem będzie Marek Sawicki, ale zapowiedział też powierzenie misji tworzenia rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, pomimo tego, że PiS, choć wygrał wybory (zdobył 35,38 proc. głosów), nie dysponuje większością w Sejmie i nie ma żadnego koalicjanta. PiS zdobył w wyborach 194 mandaty, o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość.

Czytaj więcej Polityka Adam Szłapka: Mateusz Morawiecki dał się wkręcić. To jest kabaret Jedynym zaskoczeniem jest to, że marszałkiem-seniorem będzie Marek Sawicki, uważam, że to jest dobry w ogóle pomysł - mówił w rozmowie z TVN24 lider Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, Adam Szłapka, komentując orędzie prezydenta.

Marek Sawicki mówi o tym, o co prosił go prezydent Andrzej Duda

Sawicki przyznał, że zanim Duda ogłosił, że zostanie on marszałkiem-seniorem, prezydent zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego i rozmawiał z nim osobiście. - Po mojej akceptacji umieścił tę informację w orędziu - dodał.



Poseł PSL mówił też, że prezydent wyraził nadzieję, iż "pierwsze posiedzenie Sejmu będzie przeprowadzone zgodnie z konstytucją i zgodnie z regulaminem Sejmu". - Powiedziałem że może na to liczyć - dodał.



A czy, zdaniem Sawickiego, prezydent oferując mu stanowisko marszałka-seniora mógł liczyć na współpracę PSL z PiS?