Nikki Haley. Kobieta przeciw Trumpowi

Zdaniem zwolenników Haley jej doświadczenie oraz historia osobista – jest córką imigrantów z Indii – byłyby trudne do pobicia w listopadowych wyborach prezydenckich, w których stawiałaby czoła kandydatowi demokratycznemu Joe Bidenowi. Co więcej, jej kandydatura pomogłaby Partii Republikańskiej pozyskać głosy kobiet, mieszkańców rejonów podmiejskich i niezależnych wyborców – czyli tych grup wyborczych, które Trump mocno zniechęcił do Partii Republikańskiej.

Nikki Haley dobrze wypadła w dwóch pierwszych debatach republikańskich kandydatów na prezydenta. Wyróżniła się wśród innych uczestników precyzyjnymi i wyważonymi odpowiedziami podpartymi wiedzą i doświadczeniem. Ostatnio w sondażach pomogło jej to, iż wyraziła poparcie dla Izraela zaatakowanego przez Hamas.

Kapitan, który panuje nad okrętem

Choć karierę ambasadorską zawdzięcza nominacji z rąk Donalda Trumpa, Haley mocno odcina się od byłego szefa. Na dorocznym spotkaniu Republican Jewish Coalition w Las Vegas kwestionowała jego zdolność kierowania państwem w trudnym historycznym momencie, gdy toczy się wojna w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie, a Chiny stają się coraz większym zagrożeniem. – Stawka jest zbyt wysoka na kolejne cztery lata chaosu, wendety oraz niepotrzebnych dramatów. Ameryka potrzebuje kapitana, który zapanuje nad okrętem, a nie wywróci go – powiedziała.

Notowania Haley idą w górę w momencie, gdy liczba kandydatów do republikańskiej nominacji zmniejsza się. Pod koniec października swoją kampanię zawiesił były wiceprezydent Mike Pence. Wcześniej – były republikański kongresman Will Hurd, który na odchodne udzielił poparcia Haley. – Ma osobowość oraz kwalifikacje do tego, żeby być przywódcą. Ma też w sobie determinację, by pokonać Trumpa, oraz wystarczająco dużo konserwatyzmu, żeby zmierzyć się z poglądami byłego prezydenta – powiedział Hurd.