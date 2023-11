Po wyborach z 15 października KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica zdobyły 248 mandatów w Sejmie - a więc o 17 więcej niż wynosi minimalna bezwzględna większość. Wszystkie te partie deklarują powyborczą współpracę i stworzenie rządu, na czele którego ma stanąć Donald Tusk.

Formalnie wybory parlamentarne wygrał PiS, który uzyskał 35,38 proc. głosów, co przekłada się jednak jedynie na 194 mandaty w Sejmie - a więc o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Premier Mateusz Morawiecki miał wprawdzie zadeklarować prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość do stworzenia większości - jednak z deklaracji innych partii wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na znalezienie brakujących do większości posłów.

Rozmowy u prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent powiedział w oświadczeniu wygłoszonym po konsultacjach, że jest dwóch kandydatów na premiera - Mateusz Morawiecki (PiS) i Donald Tusk (PO) - oraz że pierwszym dniem posiedzenia nowego parlamentu będzie poniedziałek 13 listopada, czyli pierwszy dzień przypadający po zakończeniu Sejmu IX kadencji. Andrzej Duda mówił, że nie widzi powodu, by skracać kadencję obecnego Sejmu.