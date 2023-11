- Prezydent Duda myśli o przejęciu schedy po Jarosławie Kaczyńskim. On zapewne będzie chciał być szefem PiS. Ale żeby to się stało, on nie może wręczyć nominacji Donaldowi Tuskowi. Bo wtedy traci w oczach swoich sojuszników wszystko - wyjaśnił.



- Duda powie: ja próbowałem, zrobiłem wszystko co mogłem. A to, że nie zbudowaliście większości to nie moja wina - dodał.



Miller wskazał też drugi powód, dla którego misję tworzenia rządu musi otrzymać Morawiecki. - Ja sądzę, że milczenie Kaczyńskiego nie bierze się z powietrza. On w tej chwili pracuje nad stworzeniem nowego mitu. Tych kilka mitów on już stworzył: pierwszy mit - zdrada przy okrągłym stole, drugi mit - zdrada najlepszego premiera, Jana Olszewskiego, trzeci mit - zbrodnia smoleńska, teraz będzie czwarty mit - ukradzione zwycięstwo. Aby uwiarygodnić ukradzione zwycięstwo muszą się stać pewne fakty - misja tworzenia przez Morawieckiego rządu, nieudana



Miller mówił też, że szykująca się do przejęcia władzy opozycja mogłaby, po złożeniu przez Mateusza Morawieckiego dymisji na pierwszym posiedzeniu Sejmu i powierzeniu mu przez Andrzeja Dudę obowiązki dalszego pełnienia urzędu, złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Morawieckiego, przegłosować je i wtedy nie ma rządu Morawieckiego. Wtedy prezydent jest postawiony na marginesie całego procesu - zauważył.