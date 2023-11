Świat odwraca się od Netanjahu

Postulat wydaje się na razie dość abstrakcyjny. Choć od ataku Hamasu minął blisko miesiąc, izraelskie wojsko odzyskuje w żółwim tempie tereny zajmowane przez palestyńskich terrorystów a dowódcy w Tel Awiwie zapowiadają, że operacja będzie trwała przynajmniej do wiosny przyszłego roku.

Jednak Biały Dom chce wiedzieć, co dalej. Wręcz od tego uzależnia dalsze wsparcie dla Izraela. A to dlatego, że bez takiej wizji ryzyko przekształcenia konfliktu w wojnę na skalę całego Bliskiego Wschodu rośnie. Z każdym izraelskim nalotem na Strefę Gazy i doniesieniami o śmierci kolejnych setek Palestyńczyków zwiększa się presja w świecie arabskim, aby ukarać Izrael. Przede wszystkim jednak coraz bardziej prawdopodobne staje się otwarcie nowego frontu walki przez sterowany przez Iran Hezbollah, z czym Tel Awiw bez wsparcia Amerykanów sobie nie poradzi. W roku wyborczym byłoby to dla Bidena szczególnie złe rozwiązanie, które zapewne otworzyłoby drogę do odzyskania władzy przez Donalda Trumpa.

Biden zaczyna więc zarysowywać plan, wedle którego po wygnaniu Hamasu władzę nad Stefę Gazy przejmuje Mahmud Abbas i Autonomia Palestyńska. To jednak nie będzie możliwe bez powrotu do poważnych rokowań nad utworzeniem państwa palestyńskiego, na które składałby się właśnie Gaza oraz Zachodni Brzeg Jordanu.

Tyle, że z Netanjahu tego zrobić się nie da. Najważniejszy od dwóch dekad polityk kraju nie tylko nie prowadził poważnych negocjacji w tej sprawie, ale wspierał forsowny rozwój kolonii żydowskich na terenach położonych na Zachodnim Brzegu.