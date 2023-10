Bonikowska: Środki z KPO? Polska ściga się z czasem

Dr Bonikowska została zapytana o to, czy liderowi Platformy Obywatelskiej, Donaldowi Tuskowi uda się odblokować środki dla Polski z KPO. Obecnie Tusk odbywa wizytę w tej sprawie w Brukseli.

Dr Małgorzata Bonikowska: Jedna wizyta nie załatwi środków z KPO

- Stwierdzenie, że z dnia na dzień uda się odblokować środki z KPO to był rodzaj figury retorycznej. Jedna wizyta tego nie załatwi, ale na pewno może przygotować grunt do uruchomienia środków, gdy w Polsce powstanie nowy rząd. Pierwszym problemem jest sformowanie rządu. To może wpływ na procedowanie środków dla Polski. Poprzedni rząd zawnioskował o zmianę w KPO i zwiększenie pożyczek do 34,5 miliarda euro. Na takie zmodyfikowanie planu musi się zgodzić Rada UE, a do tego potrzebna jest rekomendacja KE. To wszystko musi skończyć się w listopadzie, tak żeby ostatnia rada ministrów finansów w grudniu mogła podjąć taką decyzję - wyjaśniła.



Ekspertka mówiła następnie o scenariuszu, w którym Polsce nie uda się w terminie uzyskać środków z KPO.