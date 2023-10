Joe Biden potępia ataki izraelskich osadników na Palestyńczyków

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Hezbollah debatował z Hamasem i Islamskim Dżihadem jak wygrać z Izraelem Przywódca Hezbollahu, Sajjed Hassan Nasrallah spotkał się z przywódcami frakcji wojskowych Hamasu i Islamskiego Dżihadu i rozmawiał z nimi co sojusz trzech organizacji może zrobić, aby "osiągnąć prawdziwe zwycięstwo" w oporze przeciw Izraelowi.

Biden zaprzeczył tym doniesieniom. Powiedział, że w rozmowie z Netanjahu wskazał, że jeśli jest to możliwe, to należy bezpiecznie wydostać zakładników. - Ale tego nie żądałem. Powiedziałem mu, że jeśli to realne, to należy to zrobić - dodał.

W Strefie Gazy giną cywile. Biden mówi, że Izrael musi przestrzegać praw prowadzenia wojny

Izrael od 7 października, czyli od czasu ataku Hamasu na terytorium Izraela, prowadzi ataki odwetowe na Strefę Gazy. Według strony palestyńskiej w atakach tych zginęło ponad 6,5 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów, w tym ponad 2,3 tys. dzieci. Joe Biden poddał te liczby w wątpliwość.

- Nie wiem, czy Palestyńczycy mówią prawdę o liczbie zabitych. Jestem pewien, że zginęli niewinni ludzie i jest to cena prowadzenia wojny - oświadczył. - Ale nie mam zaufania do liczb, które podają Palestyńczycy - zaznaczył.

Prezydent USA powiedział też, że Izrael ma nie tylko prawo, ale i odpowiedzialność, by odpowiedzieć na atak Hamasu. Biden zarzucił rządzącemu de facto Strefą Gazy Hamasowi ukrywanie się za palestyńskimi cywilami. Dodał też, że Izrael - który od blisko trzech tygodni bombarduje Strefę Gazy - musi przestrzegać praw prowadzenia wojny i robić wszystko, co tylko się da, by chronić niewinnych cywilów.