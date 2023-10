KE czeka na ruch ze strony Polski, bo zmiany w KPO wciąż można negocjować

Jak już pisaliśmy w środowym wydaniu „Rzeczpospolitej”, im szybciej powstanie rząd, tym łatwiej będzie odblokować 57 mld euro z Krajowego Planu Odbudowy. W najbliższych tygodniach przypadają bowiem kluczowe terminy wynikające z unijnego rozporządzenia, i można z KE negocjować zmiany w KPO, które pozwoliłoby na ominięcie wymogu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Te same cele, przywracania praworządności, można by osiągać innymi metodami, o których zresztą wspomniał sam Tusk: legislacyjnymi, które wymagałaby gotowości współpracy ze strony prezydenta Dudy, i praktycznymi, pokazującymi że nowy rząd szanuje niezawisłość sędziowską. Ale to wymaga pilnych decyzji. Tymczasem nie wiadomo ciągle, kiedy opozycja dojdzie do władzy.

– Prezydent nie ujawnił swoich planów. Ale w rozmowie z nami odgrywał rolę konstruktywną. Zapewnił, że jeśli się potwierdzi, że opozycja dysponuje większością w parlamencie, nie będzie się wahał ani chwili i powierzy tę misję (stworzenia rządu – red.) kandydatowi przez nią wskazanemu – tak Tusk relacjonował spotkanie, które odbył z Dudą we wtorek.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk w Brukseli. "Polacy czekali na ten moment osiem lat" Donald Tusk, przewodniczący KO i kandydat Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy na premiera, przybył do Brukseli, gdzie spotyka się z szefową Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, z którą rozmawia m.in. o odblokowaniu środków KPO dla Polski.

Po spotkaniu z von der Leyen Tusk przekonywał, że możemy liczyć na maksymalną elastyczność z jej strony. – Ale to nic nowego, poprzedni rząd też mógł na nią liczyć – zauważył.

Tyle że nigdy nie dał Komisji nawet pretekstu do tego, żeby unijne środki Polsce przekazać. Według niego szefowa KE ma świadomość, że pewne decyzje wykonawcze z jej strony będą potrzebne szybko, żeby Polska nie tylko nie straciła ani jednego euro z należnych jej funduszy KPO, ale też była w stanie je rozsądnie wydać do końca 2026 roku. Podkreślił też gwarancje prawne, która ma KE. Może zdecydować o wypłaceniu pierwszej transzy w oczekiwaniu na obiecane decyzje (np. skierowane ustawy do Sejmu), bo zawsze może potem wstrzymać kolejne transze, a nawet zażądać zwrotu wypłaconych już środków, jeśli kraj wycofałby się z uzgodnionych reform.