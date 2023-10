Prezydent Izraela: Terroryści Hamasu mieli przy sobie instrukcje dotyczące produkcji broni chemicznej

Stacja CNN informuje, powołując się na dwa źródła bliskie administracji Joe Bidena, że Waszyngton naciska na Izrael, by opóźnić planowaną inwazję na Strefę Gazy. Ma to umożliwić uwolnienie większej liczby zakładników przetrzymywanych przez Hamas i dostarczenie pomocy do ludności cywilnej.