Rosja naśladuje Białoruś. Władze aresztują adwokatów, którzy bronią więźniów politycznych

Przebywający za granicą współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow, powołując się na materiały wszczętej sprawy karnej, twierdzi, że adwokaci zostali zatrzymani przez to, że „regularnie przekazywali informacje pomiędzy kierownictwem oraz uczestnikami ekstremistycznej organizacji a Nawalnym”. Za „organizację ekstremistyczną” władze rosyjskie uznały założoną przez Nawalnego Fundację Walki z Korupcją. Od kilku lat nie działa ona na terenie Rosji, ale regularnie publikuje materiały demaskujące skorumpowanych przedstawicieli władz. Często publikowała też listy, które docierały zza murów wiezienia od Nawalnego. Zresztą opozycjonista, będąc za kratami, pozostawał obecny w niezależnych mediach rosyjskich, a nawet publikował tam artykuły.

Czytaj więcej Polityka Sąd w Moskwie skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat więzienia Moskiewski Sąd Miejski skazał w piątek Aleksieja Nawalnego na 19 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Opozycjonistę oskarżono o założenie i finansowanie ekstremistycznej organizacji.

– Chcą pozbawić Aleksieja Nawalnego pomocy prawnej i kontaktu ze światem. Nie chodzi o wywarcie presji na więźnia politycznego i nawet nie o pozbycie się niewygodnych dla państwa adwokatów. To sygnał dla całej społeczności adwokatów w Rosji: od dzisiaj obrona może zostać uznana za współudział w przestępstwie – komentował na swoim profilu na Facebooku Aleksandr Czerkasow, szef zlikwidowanego przez władze centrum obrony praw człowieka Memoriał. – Główny cel – zmusić rosyjskich adwokatów do myślenia nie o prowadzonej sprawie i nie o losie osoby, której bronią, lecz o własnym – twierdzi. Sytuację w państwie Putina dobrze obrazuje również to, że kilku moskiewskich adwokatów, którzy współpracowali wcześniej z obrońcami praw człowieka w Rosji, odmówiło „Rzeczpospolitej” jakichkolwiek komentarzy w tej sprawie.

Z podobnym problemem od wielu lat borykają się więźniowie polityczni na Białorusi. Bardzo nieliczni adwokaci decydują się na współpracę z prześladowanymi przez władzę przeciwnikami reżimu. Chociażby dlatego, że wśród niemal 1500 więźniów za kratami przebywa czterech adwokatów: Maksim Znak (dziesięć lat więzienia), Anastasija Lazarenka (sześć lat więzienia), Witalij Braginiec (osiem lat więzienia) i Aleksandr Danilewicz (dziesięć lat więzienia). Bronili opozycjonistów i represjonowanych przez reżim Białorusinów. Dyktator doprowadził do tego, że dzisiaj adwokat nie jest wpuszczany do więźniów politycznych, czego wielokrotnie doświadczyła m.in. rodzina skazanego na osiem lat łagrów dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta. Wygląda na to, że Putin naśladuje swojego „młodszego” brata.