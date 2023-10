Leszek Sykulski z nową partią

Leszek Sykulski ponownie chce zaistnieć w polityce

Sykulski nie jest jedynym znanym nazwiskiem na liście założycieli formacji. Pod wnioskiem podpisał się też Piotr Panasiuk, prezes Fundacji Chrześcijańskie Odrodzenie Europy, znany z aktywności w mediach społecznościowych. Zdaniem portalu fakenews.pl „jest on znany z prorosyjskich poglądów i szerzenia dezinformacji”. Portal ten wielokrotnie weryfikował przekazywane przez niego informacje jako prorosyjski fałsz.

To nie pierwszy raz, gdy Sykulski stara się zaistnieć w polityce. Miał wystartować z list Konfederacji do Sejmu, jednak mimo poparcia posła Grzegorza Brauna nie zgodziła się na to rada liderów tej formacji. Polski Ruch Antywojenny Sykulskiego chciał wystawić kandydatów do Senatu, jednak PKW odmówiła rejestracji komitetu, zawiadamiając prokuraturę w sprawie potencjalnych fałszerstw na listach poparcia. Kierowane przez Sykulskiego Polskie Towarzystwo Geostrategiczne zgłosiło się za to do kampanii referendalnej i emituje bezpłatnie spoty w TVP.

Do zarejestrowania nowej formacji Sykulski musiał zebrać podpisy co najmniej tysiąca popierających ją osób. – Szanse na znalezienie się w parlamencie czy samorządzie są bliskie zeru z uwagi na siłę stereotypów historycznych i względnie zgodną postawę głównych partii wobec Rosji – uważa politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk.

Sykulski zapowiada jednak, że partia weźmie udział w wyborach, choć oczywiście już nie tych niedzielnych. I wylicza, że formacja ma dwa cele główne. – Pierwszym jest weryfikacja służb specjalnych, likwidacja ABW i AW oraz utworzenie nowych służb, niepodporządkowanych USA, a drugim zmiana polskiej polityki zagranicznej na wielowektorową, odcięcie się od hegemonii USA i usunięcie wojsk NATO z Polski – mówi.