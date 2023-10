Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę w Sejmie, posłowie Platformy Obywatelskiej, powołując się na dokumenty z ministerstw, które uzyskali w trakcie kontroli poselskiej, poinformowali, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Polska wydała Rosjanom niemal 2 tysiące wiz. Jak zaznaczyli politycy opozycji, dziesiątki tysięcy wiz miało trafiać również też Białorusinów w ramach programu, który miał powstać w Kancelarii Premiera.

Reklama

Afera wizowa. Marcin Kierwiński: Od wybuchu wojny w Ukrainie wydano Rosjanom prawie 1,7 tys. wiz

Jak powiedział podczas konferencji w Sejmie polityk Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński, „posłowie dotarli do nowych informacji na temat wiz wydawanych osobom ze Wschodu”. - Jest to osobiste dziecko premiera Mateusza Morawieckiego - stwierdził. - Dotarliśmy do informacji na temat programu "Poland Business Harbour", który miał sprowadzać do Polski informatyków. Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat wydawano wizy do Polski Rosjanom - dodał poseł. - W ramach tego programu wydano prawie 90 tysięcy wiz – głównie obywatelom białoruskim, ale okazuje się, że prawie dwa tysiące również obywatelom rosyjskim. Od czasu wybuchu wojny wydano prawie 1,7 tys. wiz obywatelom rosyjskim - zaznaczył.

Jak zauważył poseł PO, „te wizy zostały wydane według specjalnej procedury, która eliminuje konieczność ubiegania się o pozwolenie o pracę”. - Jest to w rozporządzeniu ministra rozwoju pracy, technologii z 25 listopada 2020 r. - powiedział Kierwiński. Polityk dodał także, że osoby, które otrzymały wizy, miały pracować przy infrastrukturze krytycznej. - Po wybuchu wojny otwierali polski rynek na rosyjskich informatyków, tylko że nie wiadomo, czy to byli informatycy. Może to byli szpiedzy, może agenci. To jest cała prawda o rządzie Morawieckiego. To jest rząd, który działa w obcych interesach - stwierdził.

Podczas konferencji w Sejmie posłowie opozycji poinformowali, że Rosjanie otrzymali "1247 wiz w 2022 roku i 467 wiz w roku bieżącym". To informacje przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.