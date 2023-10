Orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego

Tomasz Grodzki został też zapytany o doniesienia, że ma zamiar wygłosić orędzie. Kiedy wystąpienie będzie miało miejsce? - To jest uregulowane przepisami, tak że najprawdopodobniej jutro (12 października - red.) wieczorem lub w piątek wieczorem - odpowiedział polityk.

Marszałek Senatu zapewniał przy tym, że nie nadużywa narzędzia, jakim jest orędzie. - Natomiast sytuacja jest bardzo poważna, bo jeżeli dwóch najważniejszych dowódców polskiej armii składa dymisje mając dość upolityczniania armii - wbrew zapisom konstytucji, że wojsko jest neutralne, wojsko strzeże konstytucji, żołnierz strzeże polskich granic - uznałem, że zwłaszcza widzom TVP, którzy mają, trzeba to powiedzieć jasno, ograniczony dostęp do informacji, należy się parę słów wyjaśnienia - oświadczył Grodzki.

Orędzie Grodzkiego. O czym będzie mówił marszałek Senatu?

Czy sprawa dymisji generałów Rajmunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódcy operacyjnego, będzie głównym tematem orędzia? - To jest jeden z tematów, drugim tematem będzie oczywiście zachęcanie do wzięcia udziału w wyborach, bo to są najważniejsze wybory po 1989 roku - odparł Tomasz Grodzki.

- Żeby było jasne, nie będzie to agitacja, bo w orędziu nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, ale zachęcić Polki i Polaków do wzięcia udziału w wyborach, w święcie demokracji - to jest, uważam, obowiązek marszałka - dodał polityk Koalicji Obywatelskiej.