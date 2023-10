Miażdżący raport NIK o finansach TVP. "Bizancjum za publiczne pieniądze"

Sylwester TVP opłacony dwa razy

Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się również nieprawidłowości w związku z ostatnią audycją „Sylwester Marzeń z Dwójką”, której sponsoring i sponsoringu lokowanie produktu pokryły w największym stopniu spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa - 3 711,5 tys. zł netto.

Chodzi o fakt opłacenia gwiazdy wieczoru - 29 listopada 2022 r. TVP S.A. zawarła umowę z artystką Mel C na udział w koncercie sylwestrowym. Mel C. odwołała jednak występ i TVP podpisał umowę (oraz w całości za występ zapłacił na 9 dni przed koncertem w Polsce). Dopiero 12 stycznia 2023 r. TVP wystosowała do Mel C. pismo rozwiązujące umowę, w którym wezwano go do zwrotu wypłaconej pierwszej transzy wynagrodzenia oraz zapłaty kary umownej. Kontrahent zwrócił kwotę I transzy wynagrodzenia, ale jak ustalił NIK, do dnia 16 czerwca 2023 r. kontrahent nie dokonał zapłaty nałożonej przez Spółkę kary umownej.

W umowach zawieranych z artystami i wykonawcami TVP nie ujmowała zapisów o naliczaniu odsetek za zwłokę w przypadku nieterminowego zwrotu należności wynikających z wypowiedzenia umowy lub nałożenia kar.

Czytaj więcej Muzyka popularna Zespół Black Eyed Peas zaskoczył organizatorów Sylwestra Marzeń TVP Członkowie zespołu Black Eyed Peas, gwiazdy imprezy sylwestrowej, organizowanej w Zakopanem przez TVP, wykorzystali swój występ, by wyrazić poparcie dla osób LGBTQ+. I to nie raz.

Mel C. w Zakopanem zastąpił zespół Black Eyed Peas z gażą dziewięciokrotnie wyższą od tej artystki.