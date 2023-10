– Planowaliśmy użycie wojska przez 10–14 dni, co nie znaczy, że Wojsko Polskie miało się bronić 10–14 dni. Nie znaczy to też, że miało się bronić na rubieży Wieprza i Wisły, bo miało się bronić od samego początku, na granicy – powiedział w RMF FM gen. Mieczysław Cieniuch. Jego zdaniem został przywołany tylko fragment dokumentu, aby uzasadnić tezę, którą zawarto w spocie wyborczym.

– Natomiast jeżeli mówimy o całym dokumencie, to on zaprzecza tej tezie i jest do niej antytezą. Bo jest to jeden z wariantów, a nie całe planowanie operacyjne. Zresztą nawet w tej ujawnionej części, w spocie, jest zapis, że to jest piąty etap, ostatni – dodał gość RMF FM.