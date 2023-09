Elon Musk znów zabiera głos ws. Ukrainy. "Dlaczego martwimy się o ich granicę?"

To kolejny w ostatnim czasie kontrowersyjny wpis Muska na temat Ukrainy. Przed kilkunastoma dniami miliarder pisał: „Tak wiele śmierci za tak niewiele” komentując ukraińską kontrofensywę.

Elon Musk uniemożliwił Ukrainie atak na Flotę Czarnomorską?

We wrześniu głośno było też o słowach Władimira Putina, który nazwał Muska "wybitną osobą, aktywnym i utalentowanym biznesmenem".



We wrześniu ujawniono też, że w 2022 roku Musk potajemnie nakazał swoim inżynierom wyłączenie należącej do jego firmy sieci łączności satelitarnej Starlink w pobliżu wybrzeża Krymu, aby zakłócić ukraiński atak na rosyjską flotę morską.

Musk miał to zrobić obawiając się, że Rosja w odwecie za atak na Flotę Czarnomorską przeprowadzi atak z użyciem broni atomowej co doprowadzi do wybuchu III wojny światowej.