Michał Szczerba: Premier to spekulant zdolny do wszystkiego

Szczerba został zapytany o to jakie wnioski płyną z książki "Wielkie Żniwa. Jak PiS ukradł Polskę", którą napisał wspólnie z Dariuszem Jońskim. Publikacja przedstawia m.in. działania korupcyjne rządów PiS-u.

Michał Szczerba: 120 mln zł mogło przejść przez ręce żony premiera Mateusza Morawieckiego

- Jak donoszą wolne media, przez ręce Iwony Morawieckiej - żony Mateusza Morawieckiego - mogło przejść około 120 milionów zł w różnego rodzaju transakcjach związanych z nieruchomościami. Z Dariuszem Jońskim opisaliśmy kulisy ich największego zakupu, czyli działki kościelnej we Wrocławiu. Kontrahentem Morawieckiego był ksiądz Sławomir Żarski, który współpracował z komunistycznymi służbami pod pseudonimem TW "Pątnik". A kiedy Morawiecki została premierem, to Żarski został awansowany na stopień generalski. Ich transakcja było od początku podejrzana, bo parafia, która sprzedała działkę Morawieckiemu, nigdy de facto nie istniała - powstała tylko na potrzeby tej transakcji. Od początku wiedzieliśmy, że premier jest spekulantem zdolnym do wszystkiego, tylko po to, żeby się wzbogacić - podkreślił parlamentarzysta.

Blisko ćwierć miliona złotych zostało wytransferowane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które są w większości środkami europejskimi Michał Szczerba, poseł PO, Koalicja Obywatelska

Poseł zaznaczył, że premier "cały czas wzbogaca się kosztem państwa polskiego".