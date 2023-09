- To Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za to, że może dojść w Polsce do tragedii - mówił Borys Budka. Dodał, że oczekuje od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by ten "natychmiast przerwał tę spiralę nienawiści, by wydał polecenia w reżimowej telewizji i by wreszcie skończono nakręcać tę histerię".

- To Kaczyński ze swoją chorą obsesją Donalda Tuska atakuje wszystkich naokoło, atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim, biorą to dosłownie - kontynuował poseł.