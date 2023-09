Rosyjscy urzędnicy nie chcą jeździć rosyjskimi samochodami. Putin rozkazuje

Policja polityczna FSB (oczko w głowie prezydenta) już po cichu ogłosiła, że japońskie toyoty Land Cruiser zamieni na chińskie hongqi. Tyle, że ta marka uważana jest w Chinach za luksusową. Samochodem Hongqi N501 jeździ sam Xi Jinping (prawda, zbudowano go specjalnie dla niego).

Ofiarą padł największy lizus

Ofiarą prezydenta padł za to przewodniczący parlamentu Wiaczesław Wołodin i parlamentarzyści. Jeszcze w lipcu Wołodin lizusowsko wzywał do zamiany zachodnich samochodów na rosyjskie. A gdy Putin spełnił żądanie, to przewodniczący aż miesiąc zwlekał z ogłoszeniem zamiany maszyn parlamentarzystów.

Skonsternowany prawdopodobnie próbował wytargować jakieś ulgi. W rezultacie deputowani zaczną przesiadać się do rosyjskich aut dopiero w przyszłym roku i tylko w czasie pobytu w swych okręgach wyborczych (w których bywają bardzo rzadko, nie mają potrzeby kontaktowania się z wyborcami). Samochody zaś którymi jeżdżą po Moskwie nie podlegają administracji parlamentu, lecz wydziałowi gospodarczemu Kremla, a ten nie zamierza na razie niczego zmieniać.

- Umówiliśmy się, że deputowani będą używać moskwiczów i ład. A wkrótce wznowiona zostanie produkcja wołg – kwaśno zauważył Wołodin.

Stalin był pierwszy

Putinowski rozkaz to już kolejna próba zmuszenia urzędników do jeżdżenia rosyjskimi samochodami (lub przynajmniej tańszymi). Pierwszy próbował to zrobić jeszcze Stalin. Sam uwielbiał pędzić po podmoskiewskich drogach swoim packardem, ale publicznie krytykował swych podwładnych za używanie kapitalistycznych samochodów.

W połowie lat 30. kazał na bazie amerykańskiego buicka skonstruować radziecki samochód dla wyższej rangi urzędników (obecnie w Rosji nazywają takie „samochodami prezesowskiej klasy”), by przestali używać zachodnich. W ten sposób powstał ZIS-101.