Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się w RMF FM także do czasów, kiedy PSL był w rządzie Ewy Kopacz – tym, który zgodził się na przyjęcie uchodźców. - Dobrze, że Unia Europejska się z tego wycofała, bo to był błąd i to jest błąd dzisiaj. Nie ma dzisiaj zgody na automatyzm relokacji - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL uważa, że jest inne dobre rozwiązanie trudnej sytuacji z uchodźcami. - Trzeba zrobić coś innego – to co my proponujemy jako PSL Unii Europejskiej, jako Trzecia Droga – proponujemy skup interwencyjny zboża z Ukrainy i wysłanie go do Afryki Północnej, żeby walczyć z głodem, tam gdzie ten głód powoduje migrację - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Kosiniak-Kamysz: Z silną pozycją Trzeciej Drogi opozycja może przejąć rządy Najważniejsze, by każdy odrobił swoją lekcję. Im wynik każdego z naszych komitetów będzie lepszy, tym sukces pewniejszy. Nie powinniśmy podkładać sobie nóg – bez kuksańców, bez uszczypliwości i złośliwości. To jest prośba przede wszystkim do fanów największego ugrupowania opozycyjnego – prosimy o szacunek. To niewiele kosztuje, a daje pozytywne efekty - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL, w rozmowie z Michałem Kolanką.

Referendum 15 października. Lider PSL: Robione, by nakręcić popularność PiS

Władysław Kosiniak-Kamysz zapytany został także o to, czy weźmie udział w referendum zaplanowane na 15 października. - Ja nie planuję, ale nasi wyborcy sami będą decydować - powiedział. - Uważam, że te pytania są pytaniami z przeszłości a trzeba zadać inne pytania, np. co z niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy, co z dostępem powszechnym do in vitro - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. - Referendum jest robione po by jeszcze bardziej nakręcić popularność partii rządzącej, a nie po to by zapytać Polaków o zdanie - zaznaczył prezes PSL.

Kosiniak Kamysz: CPK? Najpierw bus do każdej gminy

Jeden z liderów Trzeciej Drogi mówił także o tym, czy jego zdaniem należy budować Centralny Port Komunikacyjny. Polityk odniósł się do artykułu z niemieckich mediów, w którym eksperci chwalą pomysł powstania CPK, gdyż ich zdaniem ma on szanse stać się jednym z największych portów lotniczych Europy środkowo-wschodniej. - Ja uważam, że najpierw bus do każdej gminy, pociąg do każdego powiatu, modernizacja tych linii kolejowych, które mamy dzisiaj a dopiero później inne plany, my bronimy rolników, którzy są wywłaszczani pod Baranowem - stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.