Kowalski: Policja zachowała się profesjonalnie. Nie powinna przepraszać Gajewskiej

Jak twierdzi Kowalski, „ministerstwo rolnictwa cały czas wspiera polskich rolników”. - 15 miliardów złotych to jest kwota, która od 2022 roku została przeznaczona na wsparcie polskich rolników. Od Komisji Europejskiej polscy rolnicy dostali 300 milionów złotych. Kiedy słyszę bezczelnego ministra rolnictwa z Niemiec, który mówi o solidarności, to pytam się gdzie jest ta solidarność? Solidarność wielkich państw, żeby pomagać polskim rolnikom - podkreślił. - Uważam, że najlepszym sposobem na ochronę polskiego rynku jest pełna ochrona celna całego rynku rolnego i zdywersyfikowanie stawek ceny. Czyli inne stawki w pięciu państwach przyfrontowych a inne w innych krajach - dodał.

Janusz Kowalski: Politycy PO szukają prowokacji i hejtu. Tego chce Donald Tusk – mięsa dla propagandy kremlowskiej

Janusz Kowalski podczas rozmowy odniósł się także do tego, że podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Otwocka posłanka PO Kinga Gajewska została wciągnięta przez policje do radiowozu.

Gajewska podczas wiecu premiera przez megafon poinformowała uczestników spotkania o aferze wizowej, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość wpuściło do Polski 250 tysięcy migrantów. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują, jak policjanci prowadzą posłankę pod ręce i wciągają ją do radiowozu. Gajewska informuje mundurowych, że jest posłanką, to samo krzyczą świadkowie, wśród nich Paweł Zalewski z Polski 2050, mimo to policja nie przerywa akcji, nie pozwalając też Gajewskiej na wyjęcie legitymacji poselskiej.

Janusz Kowalski zapytany został, czy policja powinna przeprosić Kingę Gajewską. - Moim zdaniem policja nie powinna przepraszać, bo zachowała się w sposób absolutnie profesjonalny - stwierdził polityk. - To, co dzisiaj robią politycy PO do straży granicznej, polskich żołnierzy i polskich policjantów, to jest szopka. Nagrywają, próbują prowokować, nie bronią polskiego munduru. Jestem zwolennikiem zniesienia immunitetów - powiedział Kowalski.

- Widzieliśmy wczoraj prowokację pani poseł z PO, która mówiła „nagrywaj, nagrywaj, nagrywaj”. Po to, żeby kremlowska miała obrazki pani poseł z PO od Donalda Tuska, który wspierał Putina. PO z premedytacją szuka nienawiści, hejtu i konfrontacji po to, żeby propaganda kremlowska i propaganda naszych przeciwników na Zachodzie pokazywała obrazki z Warszawy - mówił Janusz Kowalski. - Pani poseł nie pokazała wczoraj legitymacji. To jest dorosła osoba – chciała prowokacji. Apeluję do polskich policjantów, strażników granicznych i żołnierzy: jak widzicie polityka PO to spodziewajcie się prowokacji, ataku i hejtu. Tego chce Donald Tusk – mięsa dla propagandy kremlowskiej. Nie można prowokatorom ulegać - dodał. - Posłanka zamiast zachować się w sposób godny, prowokowała. Żaden policjant nie zagłosuje na PO za to, jak opluwają polski mundur. Trzymajcie się policjanci, mamy polityków jakich mamy, mam nadzieję, że ich nie wybierzemy i będziemy mieć polityków, którzy szanują polski mundur - podkreślił wiceminister rolnictwa.