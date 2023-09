„Nasza przyszłość jest związana z waszą”

- Stany Zjednoczone pragną bezpieczniejszej, dostatniej i bardziej sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich ludzi, ponieważ wiemy, że nasza przyszłość jest związana z waszą – powiedział Biden. - Żaden naród nie jest w stanie sam sprostać wyzwaniom współczesności.

Prezydent zauważył, że aby sprostać nowym wyzwaniom, należy unowocześnić stare instytucje, włączając przywództwo z regionów, które nie zawsze były uwzględniane w kwestiach takich jak reforma Rady Bezpieczeństwa i inwestycje w krajach rozwijających się.

- ONZ musi w dalszym ciągu chronić pokój, łagodzić ludzkie cierpienie i zapobiegać konfliktom, a także zarządzać korzyściami i wyzwaniami wynikającymi z pojawiających się technologii, w tym sztucznej inteligencji - powiedział.

- W tym przełomowym momencie historii będziemy oceniani na podstawie tego, czy dotrzymamy obietnic, które złożyliśmy sobie i sobie nawzajem – powiedział prezydent USA. - Czy znajdziemy w sobie odwagę, aby zrobić to, co należy zrobić, aby bronić założeń ONZ? Na to pytanie jest tylko jedna odpowiedź. Musimy i zrobimy to. Wykonajmy tę pracę razem. Zagnijmy łuk historii dla dobra świata. To leży w naszej mocy

Biden o Chinach: Odpowiedzialne zarządzanie konkurencją

Podczas swojego przemówienia Biden opisał partnerstwa, które rząd USA wspiera na całym świecie – od Afryki po Indo-Pacyfik – które, jego zdaniem, zapewniają postęp gospodarczy i bezpieczeństwo, podkreślając jednocześnie, że w stosunkach tych nie chodzi o „powstrzymywanie dowolnego kraju” – wyraźne nawiązanie do Pekinu