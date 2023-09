Rosja: Zdymisjonowany generał Siergiej Surowikin odnalazł się w Afryce. Co tam robi?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 572 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W swoim wystąpieniu, w niedzielę wieczorem, prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zelenski, podziękował ukraińskim przeciwlotnikom i Siłom Powietrznym za coraz większą liczbę strącanych rosyjskich rakiet.

- Oficjalnie to nie była wizyta wojskowych, ale spotkanie międzyrządowe. W trakcie którego proponują systemy broni – powiedział informator gazety "Izwiestia". Do Algieru przybyła jednak delegacja rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Jak zapewnia informator gazety Surowikin nie był oficjalnym członkiem reprezentacji resortu, lecz „gościem honorowym” i „znawcą systemów uzbrojenia” proponowanych algierskiej stronie.

Po puczu Jewgienija Prigożyna gen. Siergiej Surowikin trafił do więzienia?

W trakcie puczu Prigożyna generał – w owym czasie zastępca dowódcy armii inwazyjnej i jednocześnie dowódca całego, rosyjskiego lotnictwa – wzywał najemników do zaprzestania rebelii. Mimo to po jej zakończeniu zniknął. Według powszechnie panującej opinii należał do grupy wyższych rangą wojskowych, którzy popierali Grupę Wagnera i chcieli zmian w sposobie prowadzenia wojny z Ukrainą.