Polityczna promocja na Facebooku poza wszelką kontrolą

Są też przykłady posłów, którym reklamy na Facebooku zgodnie z prawem opłacają komitety. W przypadku Komisji Cyfryzacji chodzi o Marcina Kierwińskiego z KO, Krzysztofa Gawkowskiego z Lewicy i Dariusza Stefaniuka z PiS.

Z informacji dostępnych na Facebooku wynika, że niektórzy politycy wykupują tzw. targetowanie. Np. Cieszyński zapłacił za wyświetlanie reklam w woj. dolnośląskim, co potwierdzałoby nieoficjalne informacje, że właśnie stamtąd miał startować do Sejmu, zanim decyzją władz PiS został rzucony do Olsztyna. Koszty? Najczęściej niewielkie. Np. Andruszkiewicz za reklamę o obronie polskich granic zapłacił, według szacunków Facebooka, od 600 do 699 zł.

Często koszt reklam nie przekracza 200 zł, co może być okolicznością łagodzącą przy ocenie takich działań przez Państwową Komisję Wyborczą. W przeszłości odrzucała ona sprawozdania partii z powodu nawet drobnych naruszeń finansowych, jednak w marcu przepisy w tej sprawie zliberalizował Sejm.

Reklamy wyborcze w internecie. PKW nie nadąża

Szymon Osowski z Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska obawia się jednak, że PKW w ogóle nie zbada sponsorowanych postów. – Choć mamy XXI wiek, media społecznościowe wymykają się wciąż tradycyjnemu myśleniu o prowadzeniu agitacji – mówi. I zaznacza, że ta tematyka powinna zostać bardziej szczegółowo uregulowana, szczególnie że problemów z kampanią w internecie jest więcej. – Jak np. zakwalifikować działania promocyjne rządu w okresie kampanii wyborczej? – pyta.

Czytaj więcej Prawo dla Ciebie Deepfake w spocie wyborczym to krok w stronę nieznaną prawu Wykorzystanie deepfake'a w spocie wyborczym nie jest złamaniem prawa, bo jego przepisy nie nadążają za rozwojem AI. Poza tym wizerunek polityka chroni się mniej niż wizerunek osoby prywatnej.

O tym, jak dużą wagę partie przywiązują do nowych mediów, może świadczyć opublikowany w poniedziałek wpis w portalu X profilu „Polityka w sieci”: „PiS rozpoczęło niespotykaną w historii polskiego internetu kampanię promocyjną ze szczegółowym targetowaniem użytkowników powiatów. Do tej pory żadna partia od 2014 roku nie przeprowadziła tak szerokiego i skomplikowanego procesu fragmentaryzacji polskiej sieci pod cele wyborcze”. Zdaniem „Polityki w sieci” PiS emituje około 300 reklam w Google’u i na YouTubie, a każdy powiat uzyskuje inny przekaz.