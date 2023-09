Jednocześnie 60 proc. ankietowanych stwierdziło, iż Biden pod względem sprawności umysłowej nie nadaje się do pełnienia funkcji prezydenta.



Ktoś powiedział, że Biden się starzeje. Jedyną rzeczą, która przychodzi z wiekiem, jest odrobina wiedzy Joe Biden, prezydent USA, w czasie przemówienia w Pensylwanii

Sondaż: Jak wyborcy oceniają wiek Donalda Trumpa?

W tym samym sondażu 47 proc. respondentów uznało, że Donald Trump - prawdopodobny rywal Bidena w wyborach prezydenckich - jest "za stary", by ubiegać się o prezydenturę. Trump jest młodszy od Bidena o trzy lata (ma 77 lat). 49 proc. badanych wyraziło przekonanie, że Trump pod względem sprawności umysłowej nie nadaje się do pełnienia funkcji prezydenta.

Biden odniósł się do wątpliwości dotyczących swojego wieku w czasie poniedziałkowego przemówienia w Pensylwanii.



- Ktoś powiedział, że Biden się starzeje. Jedyną rzeczą, która przychodzi z wiekiem, jest odrobina wiedzy - stwierdził.



- Robię to (jestem aktywny w polityce - red.) dłużej niż ktokolwiek i wiecie co? Zamierzam to robić dalej z waszą pomocą - dodał.