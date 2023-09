Jeden z liderów Lewicy, europoseł Robert Biedroń, zaznaczył, że nie wyobraża sobie po wyborach rządu z Romanem Giertychem. - Roman Giertych musi być izolowany, szczególnie od polskiej szkoły, której dzisiaj, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, życzę jak najlepiej. I tego, żeby nie rządził nią Czarnek, czy ludzie podobni do Giertycha. Giertych na pewno nie będzie mógł się zbliżać do rzeczy, które dotyczą demokracji, praw człowieka, polskiej szkoły. Ale z to odpowiedzialność w pełni ponosi Donald Tusk - powiedział Biedroń.

Zdaniem polityka „Giertych powinien siedzieć w Sejmie w ostatnim rzędzie, w oślej ławce". W opinii Biedronia „Giertych nie pokazał, że się zmienił, bo nie pokazał tego nawet w sprawie praw kobiet”. - Wypowiada się jego żona, córki składają deklaracje, a Roman Giertych milczy w tej sprawie jak grób. To jest podejrzane. Donald Tusk odpowiada dzisiaj za Giertycha. To on z budował koalicję z Giertychem i będzie ponosił tego wszelkie konsekwencje. Lewica jest jedynym ugrupowaniem, na listach którego nie znajdzie się żaden były nacjonalista, faszysta, żaden Mejza, Bąkiewicz, Giertych. Jeśli ktoś chce głosować na Polskę wolną od takich panów to polecam Lewicę - powiedział Biedroń.

Czytaj więcej Polityka Biejat: Giertych nigdy nie znalazłby miejsca na listach Lewicy Jana Shostak jest osobą, która pasuje do naszych list, w tym sensie, że jest feministką i prowadzi też ogromną pomoc dla uchodźców i migrantów - mówiła Magdalena Biejat, współprzewodnicząca Partii Razem, w rozmowie z Michałem Kolanko, o najnowszej kandydatce Lewicy, która ma startować z Poznania.

Biedroń: Lewica nigdy nie przyjmie zaproszenia na rozmowy z PiS-em

- Celem Lewicy jest zajęcie trzeciego miejsca w wyborach parlamentarnych - powiedział w RMF FM europoseł Biedroń. Zdaniem polityka od tego zależy "w jakim kierunku pójdziemy, czy nadal będzie rządził PiS, ta czarno-brunatna koalicja z Konfederacją, czy zrobimy koalicję, w której odejdziemy od głupich, niepotrzebnych sporów i zajmiemy się tym, co ważne dla Polaków".

Biedroń przypomniał, że na Lewicy oprócz trzech liderów są trzy liderki, a głównymi tematami dla jego partii w trwającej kampanii wyborczej są: młodzi ludzie, świeckie państwo, liberalizacja aborcji, dobra gospodarka, Polska silna w UE i powszechny program budowy mieszkań z niskim czynszem. Polityk zapewnił, że Lewica nigdy nie przyjmie zaproszenia na rozmowy z PiS-em o koalicji, mimo słów Leszka Millera, że Lewica jest w stanie rządzić z partią Kaczyńskiego.