Sondaż: Referendum mocno dzieli Polaków. Ponad połowa nie zamierza brać w nim udziału

Niektórzy politycy opozycji – jak niedawno na antenie #RZECZoPOLITYCE mówił prezydent Sopotu Jacek Karnowski – uważają, że najlepszym pomysłem jest bojkot referendum. I wezwanie do niego wszystkich wyborców opozycji. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że opozycja ma wypracować wspólne stanowisko w sprawie referendum, jednak do tej pory nic takiego się nie wydarzyło.

Czytaj więcej Wybory Jacek Karnowski: To będą wybory o wszystko 31 sierpnia planowane jest spotkanie samorządowców z Donaldem Tuskiem – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i lider ruchu Tak! Dla Polski

Co ciekawe, jak zauważył niedawno portal OKO.press, wśród organizacji, które zgłosiły się do kampanii referendalnej, jest stowarzyszenie Straż Narodowa Roberta Bąkiewicza, kandydata PiS w tych wyborach. Są też inne NGOsy, np. Akcja Demokracja, Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR.

Jak wynika z naszych informacji, kampanię referendalną będzie też prowadziło PiS. Czas na dokonanie zgłoszeń mija we wtorek i dopiero wtedy okaże się, kto ostatecznie będzie mógł prowadzić kampanię w sensie formalnym.

Kampania wyborcza trwa. Bitwa na konwencje

A politycy PiS szykują się też do kolejnego etapu kampanii wyborczej, czyli do prezentacji programu. Jak zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę w Kielcach, program zostanie ujawniony – w częściach – już od poniedziałku. Jak wynika z naszych informacji, PiS w poniedziałek rano w mediach społecznościowych zapowie pierwszą z konkretnych propozycji, która ma trafić do jednego z segmentów wyborców. I zmobilizować ich do pójścia do głosowania.

W kolejnych dniach PiS ma przedstawiać kolejne pomysły. Całość zostanie podsumowana w trakcie konwencji wyborczej w Końskich (woj. świętokrzyskie) 9 września.