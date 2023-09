Sondaż: PiS bez samodzielnej większości. Opozycja potrzebowałaby posłów Konfederacji

41,2 proc. wskazało na kandydata paktu senackiego. 32,3 na polityka PiS, a 5,3 proc. na przedstawiciela Konfederacji.

— Jeśli opozycja nie wygra wyborów do Sejmu, to będzie to zawdzięczała jedynie sobie. Sondaż senacki pokazuje jasno ogromną przepaść między kandydatami PiS i Paktu Senackiego. 9 proc. to bardzo duża różnica. Gdyby przenieść to na realia sejmowe, to dałoby to realne zwycięstwo opozycji - skomentował w rozmowie z Onetem politolog, prof. Rafał Chwedoruk.