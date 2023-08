Rosja: Jewgienij Prigożyn nie żyje. Krzysztof Bosak: To nie jest zaskoczenie

- Więc to nie jest zaskoczeniem, natomiast do tych informacji (o śmierci szefa Grupy Wagnera - red.) bym podchodził bardzo spokojnie - one mogą się okazać prawdziwe, nieprawdziwe - zastrzegł Krzysztof Bosak.

- Najważniejsze jest dla nas, żeby zdawać sobie sprawę, że to nie zmieni sposobu działania prawdopodobnie ani Grupy Wagnera, ani rosyjskich sił specjalnych, ani rosyjskiej armii. To jest po prostu element ich systemu służb specjalnych. Oni w swojej kulturze państwowej mają posługiwanie się takimi oddziałami, które udają niezależne od państwa rosyjskiego, ale wszyscy na arenie międzynarodowej wiedzą, że to jest instrument rosyjskiej polityki. To jest po prostu zmiana jednego pionka na innego - ocenił poseł Konfederacji.

Katastrofa samolotu Prigożyna

W środę 23 sierpnia na terenie obwodu twerskiego w Rosji rozbił się dwusilnikowy samolot odrzutowy Embraer Legacy 600. Według rosyjskich źródeł, na pokładzie maszyny znajdowało się dziesięć osób - troje członków załogi i siedmiu pasażerów, w tym Jewgienij Prigożyn, Dmitrij Utkin, Siergiej Propustin, Jewgienij Makarian, Aleksandr Totmin, Walery Czekałow i Nikołaj Matiusiejew. Czekałow miał odpowiadać za logistykę Grupy Wagnera i jej "cywilne" projekty za granicą. Według źródeł w Rosji Czekałow miał być też szefem służb bezpieczeństwa Grupy Wagnera.

Źródła związane z Grupą Wagnera spekulują, że samolot został zestrzelony przez rosyjską obronę powietrzną. Maszyna miała zostać strącona przez dwie rakiety z zestawu S-300 w pobliżu jednej z rezydencji Władimira Putina.