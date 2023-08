Będę na pewno wspierał dobre decyzje. Jak będzie trzeba nie mam problemu, by odpowiedzialność brać za trudne decyzje Michał Kołodziejczak, lider AGROUnii

Kołodziejczak był pytany o to co zamierza robić po wyborach, jeśli zdobędzie mandat. Czy wszedłby do ewentualnego rządu opozycji czy postawił się w roli recenzenta jego działań?

- My recenzujemy już cztery lata. Nie po to bierzemy udział w tym, co się dzieje, żeby recenzować. Ja chcę mieć realny wpływ na to, co będzie działo się w Polsce. Mamy zadanie wygrać wybory i przekonać ludzi, że nie będzie po wyborach kłótni. Ja chcę mieć wpływ realny, z ludźmi Agrounii, chcemy realnie budować państwo demokratyczne i uczestniczyć w procesach demokratycznych tworząc rząd - zapowiedział.

Kołodziejczak zapewnił też, że choć Agrounii "groził rozłam" po jego decyzji o starcie z list KO, ale "go nie będzie".



Lider Agrounii apelował też do Polski 2050, by "nie szukali wrogów, gdzie ich nie ma". - Jak usiądziemy wspólnie do rozmów jeśli faktycznie te wybory wygramy? My będziemy w Sejmie, wy będziecie w Sejmie. Ja chętnie bym wtedy usiadł z Szymonem Hołownią i powiedział: "Szymon, tyle złego o mnie mówiłeś, a ja chcę teraz z tobą budować Polskę na nowo". Gdybym chciał dzisiaj przyłożyć, to bym przyłożył, ale nie chcę tego robić. Po co? - pytał. Wcześniej Polska 2050 nie zgodziła się, by Kołodziejczak znalazł się na listach Trzeciej Drogi, co proponował PSL.