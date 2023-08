Rosyjskie media publikują film ze spotkania Putina z Gierasimowem

Kreml nie przekazał więcej informacji na temat spotkania. Nie wiadomo również, kiedy do niego doszło. Filmy opublikowane przez państwową agencję informacyjną RIA przedstawiają Gierasimowa witającego Putina w nocy i prowadzącego go do budynku po krótkim uścisku dłoni.

Gierasimow, który w ostatnich miesiącach rzadko pojawiał się publicznie, był celem krytyki ze strony przywódcy Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i niektórych rosyjskich blogerów wojskowych z powodu niepowodzeń na Ukrainie.

Rostów nad Donem jest miastem położonym zaledwie około 100 kilometrów od granicy z Ukrainą. Jest siedzibą dowództwa rosyjskiego południowego okręgu wojskowego, którego armia walczy na Ukrainie.

W czwartek ukraińskie wojsko poinformowało, że wyzwoliło małą wioskę Urożajne w obwodzie donieckim, posuwając się naprzód w kierunku Morza Azowskiego, aby potencjalnie odciąć rosyjski most lądowy na Krym.