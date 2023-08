Artur Balazs: Wieś zdecyduje o ostatecznym wyniku wyborów parlamentarnych

Kto jest dzisiaj obrońcą polskiej wsi?

Poparcie wyborcze między rządzącymi a opozycją jest dość wyrównane. Wynik wyborczy może rozstrzygnąć się w każdą stronę. Wydaje się, że akceptacja polskiej wsi może zadecydować o ostatecznym wyniku. Czas, w którym rządzący mieli monopol na wsi raczej już minął. Rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji, zwłaszcza w regionach, które dotknęła susza. Dopiero w momencie żniw przyszły intensywne opady. To wszystko spowodowało przesunięcie żniw na późniejszy termin, a to z kolei sprawia, że zboże jest dużo gorszej jakości. Wspomnieć też trzeba o rosnących kosztach produkcji w postaci podwyższonych cen nawozów, paliw i środków ochrony roślin. Rząd nie uruchomił żadnej pomocy dla rolników. Aplikacja, która jest warunkiem zgłoszenia suszy do dzisiaj nie funkcjonuje. A władza od dawna wie, że istotne regiony Polski zostały dotknięte suszą. Część rolników nie dostała jeszcze rekompensat za ubiegłoroczne zbiory. Wysokie ceny produkcji i niskie ceny skupu spowodowane suszą i inflacją bardzo pogarszają nastroje na wsi.

Rośnie oczekiwanie na niekoniunkturalną i perspektywiczną ofertę, która ma być dla rolników szansą. Miałem nadzieję , że uda się zawrzeć układ między Trzecią Drogą i Agrounią. Kołodziejczak wraz z Agrounią jest powiewem nowego powietrza dla polskiej wsi, w tym co robi jest autentyczny Nie rozumiem Hołowni i jego argumentacji, który stwierdził, że nie zaakceptuje Agrounii na wspólnych listach. Życzę powodzenia Kosiniakowi. Bez dobrego wyniku PSL nie będzie zwycięstwa opozycji. Mam satysfakcję z dogadania się PO z Agrounią, bo to sprawi, że jej głosy nie zostaną stracone. To duża szansa dla obu stron. Mam nadzieję, że Agrounia i PSL będą alternatywą na wsi dla PiS.

Kołodziejczak nie jest ciałem obcym dla wyborców PO?