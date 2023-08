Dymisja Błaszczaka? „Wyssane z palca plotki"

Nie ma absolutnie takiej decyzji, nic mi o tym nie wiadomo. To jest przykład typowego stwierdzenia, które jest wyssane z palca - powiedział rzecznik o plotkach dotyczących dymisji Mariusza Błaszczaka. Dodał także, że w planach nie ma żadnych rekonstrukcji rządu. Nie są zapowiadane, chyba, że ktoś zaliczy wpadkę - powiedział Müller. Polityk pytany był między innymi o referendum. Jedna z propozycji pytań brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". - Co to znaczy wyprzedaż? To jest tego typu działanie, które de facto powoduje utratę kontroli nad danym podmiotem - mówił rzecznik rządu. Zapytany o to, czy każda prywatyzacja spółki będzie wyprzedażą, polityk stwierdził: tylko "prowadząca do utraty kontroli nad strategicznymi sektorami gospodarki". Wyjaśniał, że "majątek państwowy" rozumiany jest również jako fragment udziału w spółce.

Müller dopytywany był również, czy po 15 października każda prywatyzacja będzie zakazana? - Taka, która prowadzi do utraty kontroli, tak - powiedział.