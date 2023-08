Dr Mirosław Oczkoś: Referendum 15 października? Pytania są naiwne, ale takie mają być

Oczkoś został zapytany o to, czy PiS-owi udało się stworzyć wizerunek partii, która dba o bezpieczeństwo Polski.

Ekspert ds. wizerunku o PiS: Przypomina skinheada

- PiS zabiega o to, żeby być postrzegany jako partia, która dba o bezpieczeństwo Polaków. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Jakich Polaków? Których Polaków? I w jakim stopniu? Widzimy próbę sklejenia Wojska Polskiego z jedną partią, czyli PiS-em. Czas pokaże, czy się to uda. Rządzący mocno pracują nad tym, żeby Polakom bezpieczeństwo kojarzyło się z nimi. Po wybuchu wojny w Ukrainie widzimy to jeszcze bardziej. Wcześniej byli migranci, przed którymi PiS dzielnie bronił Polaków. Jest to jeden z filarów ich strategii politycznej - stwierdził specjalista od wizerunku.

PiS postawił na politykę negacji, wykluczenia i emocji dr Mirosław Oczkoś, specjalista od wizerunku

Ekspert skomentował także nieobecność polityków opozycji podczas defilady święta Wojska Polskiego.