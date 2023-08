- Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu - mówił Donald Tusk na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

- Na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Wszyscy wiemy, nawet jeżeli niektórzy udają, że to jest po prostu gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze. Niektórzy się do tego przyzwyczaili. Naszą siłą jest to, że my się do tego nie przyzwyczailiśmy. Nie pozwolimy na to, by Polska się przyzwyczaiła do brzydkich metod, do łajdactwa w polityce, do podłego wykorzystywania ludzi, pieniędzy i środków przez partię rządzącą - dodał.

Czytaj więcej Polityka PiS zmienił treść pytań w referendum. Wniosek złożony w Sejmie Do Sejmu wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Politycy PiS zmienili treść i kolejność pytań względem pierwotnie ogłoszonych w mediach społecznościowych.

- Dlaczego to referendum unieważniam? Po pierwsze, tak naprawdę, te pytania, które wymyślił Kaczyński, to jest akt oskarżenia wobec PiS-u. Idźmy po kolei. Pytanie o napływ migrantów. Mówiłem w słowach prostych i brutalnych, ale mówiłem prawdę. Nigdy w historii Polski granice nie były tak otwarte dla legalnych i nielegalnych imigrantów. Jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia z władzą, która potrafiła problem migrantów wykorzystać cynicznie, bezdusznie, często niehumanitarnie, dla własnych celów politycznych, a jednocześnie jest tak bezradna, jeśli chodzi o realną kontrolę granicy. To pytanie jest tak naprawdę o to, czy chcemy, by dalej liczba migrantów była kompletnie niekontrolowana - powiedział Tusk.

Tusk o referendum: Sfinansują pierwszy punkt aktu oskarżenia wobec nieudolności i cynizmu PiS-u

- Jeśli oni wydadzą setki milionów publicznych pieniędzy na kampanię dotyczącą nielegalnej imigracji, to sfinansują pierwszy punkt aktu oskarżenia wobec nieudolności i cynizmu PiS-u - mówił.