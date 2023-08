Abramsy i HIMARS-y na ulicach Warszawy. Obchody Święta Wojska Polskiego

Zgodnie z informacjami podanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) droga ekspresowa S7 w relacji Moczydło-Miechów (18 km) jest ukończona w 95 proc. Oznacza to, że zakładane oddanie drogi do użytku we wrześniu jest jak najbardziej realne.