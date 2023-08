Co zrobić z TVP? Kamil Dziubka: Trzeba ją zrównać z ziemią

Dziubka podkreślił, że "Telewizji Publicznej potrzebna jest całkowita sanacja".

- Ta instytucję trzeba - w pewnym sensie - zrównać z ziemią. Telewizji Publicznej nie należy całkowicie zamykać, bo jest potrzebna, ale w obecnym kształcie jest nie do utrzymania. Jeżeli PiS myśli, że prezydent zakonserwuje układ na Woronicza, to raczej bardzo się przeliczy - zaznaczył redaktor.

Dziennikarz przedstawił także kulisy swojego odejścia z TVP.

- Jacek Kurski wyrzucił mnie za to samo, co kilkunastu moich kolegów, z samej redakcji "Wiadomości". Podstawowy powód był taki, że wiedział iż nie będziemy realizować zleceń politycznych. Kiedy Jacek Kurski przyszedł TVP, to bardzo szybko została przygotowana lista osób do zwolnienia. Pamiętam gdy wezwał mnie dyrektor finansowy i przedstawił mi dokument do podpisania. Powiedział mi, że muszę to podpisać, bo nie chcą ze mną pracować. Nie chciałem kopać się z koniem - podsumował.