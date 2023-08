Ryszard Petru: Celem referendum jest wzmocnienie PiS w wyborach

Referendum wzmocni wyborczo PiS?

To zależy od reakcji opozycji. Celem tego referendum jest wzmocnienie PiS. Oni chcą sprowadzić każdą kampanię do czterech haseł i narzucić w niej narrację. I przyznam, że w przeszłości im się to udawało.

W kampanii wyborczej ważne jest to, kto zdefiniuje pole dyskursu. Ważne jest to, abyśmy my nie wchodzili w tę dyskusję, tylko narzucali swoje pytania. Nie chcę wypowiadać się w imieniu całej opozycji, bo ona w tym momencie prowadzi kampanię wyborczą. Niemniej jednak kluczem jest to, żeby narzucić dyskurs. Jeżeli wejdziemy w dyskurs, który narzuci nam PiS, to ryzyko jest takie, że przegramy te wybory, w rozumieniu, że PiS będzie dalej u władzy – albo sam, albo z Konfederacją, albo z jej cichym poparciem.

PiS wyprzedaje państwowy majątek?

Robi gorszą rzecz – oligarchizuje państwowy majątek, wykorzystuje go do działań partyjnych. Mamy do czynienia z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa. To forma oligarchizacji spółek Skarbu Państwa inna niż u Orbána. Bardziej taka jak u Putina, czyli nominaci partyjni zasiadają w spółkach Skarbu Państwa, które to z kolei realizują różnego rodzaju działania na rzecz partii. Nie wprost – od billboardów poczynając, poprzez badania, realizowane chociażby przez TVP, wykorzystywane przez PiS itd.