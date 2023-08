Krzysztof Bosak: Konfederacja jest prawdziwą siłą opozycji i ten układ władzy jest zdecydowana odsunąć

Tusk i Kaczyński również powinien wziąć udział w takiej debacie liderów.

Uważam, że oczywiście powinni brać udział w debatach. To naturalne Są liderami swoich partii politycznych. Powinni stawać do debaty i rywalizować. Mówić, co mają do powiedzenia i też wystawić się na ogień pytań czy ripost, czy polemik ze strony liderów formacji konkurencyjnych. Uważamy w Konfederacji, że Tusk i Kaczyński różnią się między sobą dużo mniej niż to społeczeństwu jest przedstawiane. Oni tak naprawdę w bardzo wielu sprawach popierają bardzo podobny program i realizowali podobny program, czy to 8 lat rządów PiS-u, czy 8 lat rządów PO. Jeżeli się popatrzy na kwestie wpływające na życie obywatela, tam nie ma istotnej, jakościowej różnicy w ponad połowie dziedzin. Jest ta mniejsza część, gdzie są te różnice, ale dla nas to zdecydowanie za mało. Nas to nie zadowala i nie zadowala nas przede wszystkim styl rządzenia PiS-u i proponowany, potencjalny, możliwy styl rządzenia PO, które to już widzimy na przykład w Warszawie, gdzie PO rządzi i są wprowadzane absolutnie antyobywatelskie przepisy, jak np. strefy wykluczenia transportowego czy różnego rodzaju ideologiczne aberracje finansowane z pieniędzy podatnika.

Lex Tusk, referendum i 800 plus - to jest coś co wzmocni Prawo i Sprawiedliwość w wyborach i zwiększy szanse na trzecie zwycięstwo tego ugrupowania?

Lex Tusk to jest niewypał. To jest lex opozycja, czyli pozakonstytucyjny instrument do spraw odbierania praw obywatelskich politykom, przecież nie obozu rządzącego, czyli opozycji. Tego w ogóle nie powinno być. To się okazało niewypałem i dlatego jeszcze nie ruszyło.

800 plus - wydaje mi się, że PiS obiecywał sobie po tym bardzo dużo, czyli że kupi kolejną część polskiego społeczeństwa w zamian za pieniądze. Polacy widzą, że to, co od rządu dostają, to jednocześnie zżera inflacja i że ta polityka prowadzona przez rząd finalnie prowadzi do podwyższenia kosztów życia, a nie do ich spadku. Tu pojawia się Konfederacja ze swoimi propozycjami prostych, niskich podatków i nie zabierania ludziom pieniędzy, które zarabiają. Wolności gospodarczej zamiast przeregulowania wszystkiego i robienia z nas klientów państwowego aparatu redystrybucji i takich, co dużo mówić niewolników, po prostu kaprysów polityków wybieranych demokratycznych, którzy mogą dać, ale mogą też nie dać.

Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, uważamy, że to jest temat zasługujący na debatę. Byłem chyba pierwszym politykiem w Polsce, który rzucił pomysł referendum w tej sprawie, bo już w roku 2018, kiedy PiS ukrył swoją strategię migracyjną, która jest realizacją wcześniejszej strategii rządu Donalda Tuska, dopełniania populacji masową imigracją z obcych kręgów kulturowych. PiS chciał to ukryć przed społeczeństwem. Tego już się nie da ukryć, co rząd robi i uważamy, że to co najmniej zasługuje na poważną debatę w parlamencie, której PiS boi się zorganizować, dlatego nigdy tego nie zrobił. To zasługuje też na referendum, żeby Polacy określili, jakiego modelu polityki migracyjnej w swoim państwie. Czy chcemy równo uprawniać pod względem socjalnym imigrantów z całego świata z Polakami, tak jak w tej chwili kredyt 2 proc. ma być finansowany przez podatników dla cudzoziemców z całego świata. Czy tego nie chcemy? Osobiście uważam, że z pieniędzy polskiego podatnika powinny być finansowane rzeczy dla polskich obywateli, a jeżeli chcemy dać komuś coś z zagranicy, to powinniśmy stawiać warunki. Polskie państwo w tej chwili nie stawia żadnych warunków. Można powiedzieć, że polityka PiS-u jest tutaj bardziej lewicowa niż jakiegokolwiek wcześniejszego rządu. Bardziej też kosmopolityczna, mimo całej patriotycznej retoryki. To są tematy na referendum, ale PiS nie chce prawdziwego referendum ani prawdziwej debaty. PiS chce zrobić plebiscyt za unijnym rozwiązaniem i przeciw unijnemu rozwiązaniu. W Polsce wszyscy, można poza lewicą, są przeciw przymusowej relokacji. PiS też niespecjalnie tym rozwiązaniom oponował. Wiem to, bo jestem jednym z posłów, który składał w tej sprawie interpelację już kilka lat temu. Widać było, że rząd był bardzo cichy. Rząd Morawieckiego generalnie w Brukseli popierał wszystko, co się da, póki się w Polsce opinia publiczna nie połapała, a później robią retoryczne protesty, ale to za mało. Musimy ich odsunąć od władzy, bo to są po prostu totalni hipokryci.