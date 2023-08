Arkadiusz Myrcha: PiS jest w chaosie

PiS w dość nieoczekiwany sposób zaczął we wtorek kampanię wyborczą, bo od dymisji ministra zdrowia. Będą konsekwencje?

Otwieranie kampanii wyborczej od dymisji ministra zdrowia to potężny problem wizerunkowy dla partii rządzącej. Minister Niedzielski ciężko pracował, żeby doszło do tej dymisji. Po drodze nastąpiła zmiana kierownictwa w sztabie PiS, spowodowana fatalnym prowadzeniem kampanii wyborczej. Ta zmiana też zaczęła się od zamieszania związanego z przeniesieniem konwencji z Łodzi do Bogatyni. PiS funkcjonuje w permanentnym chaosie. To, co widać w kampanii, odzwierciedla stan rządu i partii. Politycy PiS próbują przerzucać się odpowiedzialnością i nie kryją satysfakcji, że w rządzie nie ma już Niedzielskiego. Krytykują go równie mocno co politycy opozycji. Widać, że PiS jest kompletnie podzielony. To, co mogli, to pozgarniali, a teraz walczą już tylko o przeżycie i uniknięcie odpowiedzialności. To się oczywiście nie stanie. Każdy, kto uczynił zło i złamał prawo, będzie rozliczony.

—współpraca Karol Ikonowicz