Rajmund Miller, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia (KO) przyznaje jednak, że „niewiele o niej może powiedzieć”. – Nie zauważyłem specjalnej aktywności na komisji, nie wyróżnia się – ocenia poseł Miller, również lekarz. – Premier powiedział o niej, że ma ogromne doświadczenie jako lekarz. A skończyła studia zaledwie w 2011 r. – stwierdza Miller.

Czytaj więcej Polityka Dymisja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. "Niedzielski dziś. Reszta w październiku" Dzisiaj podczas rozmowy z panem ministrem Adamem Niedzielskim podjąłem decyzję o przyjęciu jego rezygnacji z funkcji ministra - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Odwołanie ministra w dniu ogłoszenia daty wyborów parlamentarnych komentują politycy.

Katarzyna Sójka w dniu ogłoszenia jej nominacji była w Polskim Radio 24 i odnosiła się do sprawy lekarza w Poznania, która spowodowała dymisję jej poprzednika – Zaprzeczył temu, co sam mówił publicznie – mówiła posłanka. – Mówił, że nie można wypisać recepty, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że można było to zrobić. Zawsze można wrócić do tradycyjnej recepty i używając pieczątki i długopisu ją wypisać – tłumaczyła.

W czerwcu w Polsat News odniosła się do śmierci 33-letniej ciężarnej Doroty, która zmarła na sepsę w szpitalu w Nowym Targu czekając na obumarcie płodu. – Kobiety niestety umierały, umierają i będą umierać, a błędy lekarskie były, są i będą – mówiła Sójka, zaprzeczając, by wyrok Trybunału Konstytucyjnego wiązał ręce lekarzom.

Niewiele wiadomo o jej życiu rodzinnym poza tym, że ma troje dzieci. A w lipcu 2021 r. z małą córeczką przyszła na posiedzenie do Sejmu. Jak podawała RMF nie spodobało się to prowadzącemu obrady wicemarszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu, który grzecznie ją wyprosił. Po tym zamieszaniu Katarzyna Sójka napisała na Twitterze. „Dziękuję Panie Marszałku za przypomnienie nam kobietom, które odważamy się przyjść z dzieckiem do pracy, gdzie jest nasze miejsce" – napisała uszczypliwie.