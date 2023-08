Prezes NIK Marian Banaś stracił poparcie opozycji

Czerwona teczka dla Mentzena

Projekt nowelizacji prezes Banaś oficjalnie przekazał w czerwonej teczce Mentzenowi. Po tej konferencji NIK rozesłała zaproszenia do klubów partii opozycyjnych na spotkanie w tej sprawie. Miało się ono odbyć we wtorek 8 sierpnia o godz. 11. Do dzisiaj NIK nie opublikowała projektu, nie przedstawiła go również opozycyjnym partiom.

Czytaj więcej Polityka Jakub Banaś: To atak na moją rodzinę zmusił mnie do startu w tych wyborach Konfederacja może poprowadzić Polskę do przełomu i zrekonstruować scenę polityczną - mówił Jakub Banaś, kandydat Konfederacji w Warszawie nr 2 na liście, w rozmowie z Michałem Kolanko, argumentując swoją decyzję o starcie z list Konfederacji.

– Wystąpiliśmy do NIK o ten projekt, żeby wiedzieć, co w nim jest, skoro mamy go konsultować. Do dziś go nie otrzymaliśmy mimo e-maili, telefonów. To niepoważne – mówi nam Paulina Hennig-Kloska, wiceszefowa Polski 2050. – Mam wrażenie, że prezes Banaś chce tym spotkaniem zagwarantować sobie wsparcie opozycji. Czuję tu niezdrowy kontekst. Przecież to Sejm kontroluje NIK, a nie na odwrót – dodaje.

Marian Banaś postawił na szkodliwą Konfederację

1 sierpnia na stronie NIK ukazał się komunikat podpisany przez Łukasza Pawelskiego, ówczesnego rzecznika (pięć dni później został odwołany – red.), w „związku z subiektywnymi opiniami i komentarzami niektórych przedstawicieli świata polityki i mediów, a które dotyczyły konferencji Prezesa NIK Mariana Banasia i Pana Sławomira Mentzena”. Rzecznik podkreślił, że „jej celem było tylko i wyłącznie wzmocnienie niezależności NIK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie opowiedział się po stronie żadnej partii politycznej. Konfederacja jako pierwsza zadeklarowała jednoznaczne poparcie dla inicjatywy zmiany ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w brzmieniu przygotowanym przez przedstawicieli NIK”. Jak się to stało, że jako pierwsza dowiedziała się o projekcie?

– Od syna, który w NIK nadal rządzi z drugiego fotela. Formalnie jest niby doradcą społecznym ojca prezesa, nieformalnie ma na niego kolosalny wpływ. Jak widać, destrukcyjny także wobec samej instytucji – mówi nam wieloletni pracownik Izby.

Opozycyjne kluby przez cztery lata, chcąc nie chcąc, broniły Mariana Banasia, uznając go z ostatnią ostoję instytucji, która może kontrolować władzę. M.in. zagwarantowały mu, że jeśli marszałek Sejmu skieruje wniosek prokuratury pod głosowanie w Sejmie, zagłosują przeciwko. – Marian Banaś postawił na szkodliwą dla państwa Konfederację. Ale nigdy nie broniliśmy go jako niewinnego. Uważam, że kiedy skończy mu się kadencja, powinien odpowiedzieć przed sądem na zarzuty karne w sprawie jego majątku. Nasz parasol nie jest bezterminowy – mówi nam jeden z posłów KO.