Hołownia: Moim celem nie jest własna kariera polityczna

Bierzecie pod uwagę samodzielny start?

Tak, jest to scenariusz wyjściowy dla każdej partii politycznej. Każda partia chce stratować sama, bo ma swój program i reprezentuje określoną grupę wyborców. Koalicje taktyczne przed wyborami to sytuacja wyjątkowa. Po komentarzach w ostatnich tygodniach widzimy, jak bardzo Trzecia Droga zakorzeniła się już w głowach demokratycznego elektoratu. Chcemy walczyć o ten projekt, ale nie poszerzając go o AgroUnię, posła Dziambora i inne środowiska, które nie są sprawdzone.

A Porozumienie?

Nie wyobrażam sobie, żeby mogli być częścią Trzeciej Drogi, nie ma takiej możliwości. Jeżeli to będą osoby, które zostały już przyjęte do Koalicji Polskiej i staną się członkami PSL, to wtedy możemy rozmawiać o ich obecności w naszej koalicji. To byłby taki sam błąd jak zaproszenie Kukiza na listę. Jeżeli tego typu ruchy wykonuje się tuż przed wyborami, żeby uzyskać parę głosów więcej, to wynik zawsze będzie ten sam. Tacy ludzie pójdą do PiS, bo on zawsze będzie miał większą siłę przekupstwa. Wolimy iść sami i jesteśmy do tego gotowi.

Czy pójście jako koalicja nie jest zbyt ryzykowne? Nie boicie się, że powtórzycie scenariusz Lewicy z 2015 r., gdy nie dostali się do Sejmu i dali PiS większość parlamentarną?